«Не будите»: саркофаги в Антарктиде издают зловещие гудящие звуки

Ученые выяснили, что черные саркофаги, найденные в Антарктиде, издают зловещие гудящие звуки. При этом специалисты из международной команды испытали от звуков неконтролируемую тревогу, граничащую с паникой.

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После этого ученые все же решили выяснить, что может издавать такие звуки. Для этого они вскрыли один из саркофагов.

— Не будите то, что спит. Наш сон должен быть вечен, — высветилось сообщение на мониторах всех электроприборов специалистов.

При этом возраст находки может исчисляться сотнями тысяч или миллионами лет, а поверхность саркофагов тщательно обработана, передает «Царьград».

Первым о находке сообщил автор Дзен-канала «Границы неизведанного с Дмитрием Джулиусом». При этом он сам делает акцент на том, что рассказ о черных саркофагах — это художественный вымысел.

В конце XX века археологи нашли черные саркофаги возрастом более миллиона лет во время раскопок на Палау. Ученые задаются вопросом, как камень могли добыть и использовать для создания настолько тяжелого саркофага с учетом известных тогда технологий.

Исследователи нашли на вершине пирамиды в Сальвадоре керамических кукол возрастом 2,4 тысячи лет. Одной из самых интересных черт найденных марионеток являются их лица, меняющие выражение в зависимости от угла, под которым можно смотреть на игрушку.