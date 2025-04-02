Windows запустили на смарт-часах Google Pixel Watch

Фанат нестандартных решений, аспирант Густав Монсе, смог запустить Windows на умных часах Google Pixel Watch 3.

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В своей публикации он рассказал, как адаптировал загрузчик UEFI от Qualcomm и пропатчил таблицы конфигурации, чтобы заставить часы с процессором Snapdragon отображать Windows PE на миниатюрном 1,2-дюймовом OLED-дисплее с разрешением 456 × 456 пикселей.

После обновления часов до Android 15 загрузка временно сломалась, но инженер быстро обошел проблему, модифицировав ядро. В итоге часы снова смогли (едва) загрузиться в среду предустановки Windows. Он даже добился базовой работы USB-хранилища.

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Полноценной ОС из этого не выйдет, но эксперимент подтверждает: современные носимые гаджеты куда мощнее, чем кажется.