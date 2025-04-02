Xiaomi начала глобальные продажи смартфона Redmi A5 за $79

Xiaomi объявила о старте глобальных продаж бюджетного смартфона Redmi A5, который всего неделю назад дебютировал в Индонезии.

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За $79 пользователь получает дисплей с частотой 120 Гц, большой аккумулятор и актуальную версию Android.

Redmi A5 оснащен 6,88-дюймовым HD+ экраном с частотой обновления 120 Гц и яркостью до 450 нит. За производительность отвечает процессор UNISOC T7250, в паре с 4 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной.

Есть поддержка microSD и возможность расширить ОЗУ ещё на 4 ГБ за счет виртуальной памяти.

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Смартфон получил аккумулятор на 5200 мАч с зарядкой 15 Вт через USB-C. Основная камера — 32 Мп, фронтальная — 8 Мп. Также заявлены боковой сканер отпечатков, ИИ-разблокировка по лицу, поддержка двух SIM-карт, Bluetooth 5.2, Wi-Fi 5 и 3,5-мм разъем.

Работает новинка на Android 15 Go Edition. В Индии Redmi A5 выйдет под названием Poco C71 — старт продаж намечен на 5 апреля.