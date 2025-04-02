Провайдеры смогут демонтировать неизвестное оборудование в домах россиян

Провайдеры смогут демонтировать неизвестное оборудование у россиян в домах. Об этом член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский рассказал РИА Новости.

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«С 6 апреля 2025 года все оборудование, установленное провайдерами в местах общего пользования в многоквартирных домах, должно иметь информацию о том, чье это оборудование», — рассказал он.

По словам депутата, провайдеров обяжут найти собственника оборудования и разослать запросы о нем различным операторам. Если собственник оборудования не будет найден, управляющие компании смогут его демонтировать вместе с сетями. Целью этой меры названо избавление от «хаотично разбросанных проводов, висящих со стен и потолков».

До этого стало известно, что у 73% провайдеров РФ нет анализаторов трафика для обнаружения DDoS-атак. По мнению экспертов, на фоне применяемой хактивистами тактики массированных многовекторных атак, операторы связи, не имеющие инструментов анализа трафика и защиты от DDoS, оказываются беззащитны перед подобной угрозой.