Россиянам рассказали о погоде до сентября

Температура практически во всех регионах России будет держаться около и выше нормы с апреля по сентябрь. Такой прогноз агентству Роман Вильфанд.

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В апреле выше климатической нормы температура поднимется на юге Урала и Сибири, в Забайкалье, Хабаровском крае, на востоке Якутии, в Магаданской, Амурской области, на Чукотке и большей части Камчатки. В течение мая аномальное потепление ожидается на северо-востоке Якутии и севере Чукотки, а также на востоке Центрального федерального округа, в Приволжском федеральном округе и на большей части Урала.

В июне температуру выше нормы метеоролог ожидает в Псковской, Новгородской и Ленобласти, на юго-западе ЦФО и на большей части Южного, а также на северо-востоке Урала, западе Якутии, в Забайкалье и на большей части Сибири, за исключением юго-западных регионов. Июль обещает быть жарким на востоке СЗФО, на северо-востоке ЦФО, на Урале и севере Приволжья. В августе показатели выше нормы ожидаются на северо-востоке Урала, на севере Сибири, на западе Якутии, на Алтае и в Тыве. Нетипично жаркий сентябрь выдастся на юго-востоке СЗФО, большей части ЦФО, северо-востоке ЮФО, в Поволжье и на Урале.

Как на юге, так и на севере европейской части страны, а, кроме того, и в Якутии до сентября будет наблюдаться дефицит осадков, отмечает синоптик. В апреле дожди зачастят на востоке Приволжья, юге Урала, в Томской области, Красноярском крае, на севере Иркутской области и в Бурятии, на юго-западе Якутии и Приморье. В мае обильные осадки вероятны на юго-западе Сибири, в июне — на севере Урала. В середине лета дождей прибавится в СЗФО, на Урале, Таймыре и северо-востоке Якутии. В августе избыток осадков прогнозируется на Урале, в Красноярском крае, Иркутской области, Бурятии, Забайкалье и на Камчатке. Сентябрь окажется дождливым для жителей юго-востока Сибири, Бурятии и Забайкалья, Амурской области и северной Якутии.

Ранее москвичей предупредили об «арктическом вторжении» в апреле. На фоне рекордно теплого марта апрель солнечной погодой не порадует. Тем не менее среднемесячная температура превысит климатическую норму на 1-2 градуса.