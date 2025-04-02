Названа причина аварии во время первого полета Blue Origin

Отказ двигателей первой ступени ракеты Blue Origin стал причиной аварии
Портал SpaceNews со ссылкой на внутренний отчёт компании Blue Origin и документацию Федерального управления гражданской авиации США (FAA) сообщает, что следующий запуск ракеты New Glenn состоится в конце весны после завершения расследования несостоявшейся посадки первой ступени во время первого полёта.
FAA сообщило о принятии результатов расследования, проведённого Blue Origin. В отчёте упоминается, что главной причиной аварии стала «неспособность первой ступени New Glenn перезапустить двигатели для повторного запуска». Неудачная посадка была обусловлена неисправностью трёх двигателей BE-4, что привело к потере ступени.
Также FAA заявило, что Blue Origin определила в документах семь корректирующих действий для неповторения инцидента, но не описала их: нет конкретики, что регулятор не устраивает. Однако окончание расследования позволяет Blue Origin готовится к следующему запуску ракеты, при условии выполнения всех необходимых лицензионных требований.
«Наша амбициозная попытка посадить ракету-носитель не увенчалась успехом из-за того, что наши три двигателя BE-4 не сработали должным образом», — завила компания в соцсети Х.