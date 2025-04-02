Почему ископаемых животных чаще всего находят в Якутии

Яна — именно так в честь мощной северной реки назвали в Якутии уникальную находку 2024 года — мамонтенка. Летом жители поселка Батагай обнаружили тушу вымершего животного: передняя ее часть вытаяла и показалась на Батагайке — всемирно известном термокарстовом провале на многолетней мерзлоте.

Этот провал на протяжении многих лет увеличивается в размерах и удивляет палеонтологическими находками. Поразил и в этот раз — геологический возраст Яны, как считают ученые, превышает 100 тыс. лет

О провале

До сих пор нет известных конкретных причин образования термокарстового провала Батагайка в Верхоянском районе Якутии. Известно, что он начал появляться еще в 1960–1970-х годах и за полвека расширился на 800 м. Его протяженность километр, а глубина около 100 м. Края впадины неустойчивы, поскольку площадь котловины продолжает расти. Есть несколько гипотез о его возникновении, некоторые связаны с антропогенным воздействием и изменением климата.

Сейчас Батагайка служит научным стационаром Северо-Восточного федерального университета (СВФУ) — крупнейшего вуза Якутии. Благодаря уникальности этой местности там обнаружен ряд интересных находок. Среди них — верхоянская лошадь (2009 год, возраст 4,45 тыс. лет), батагайский бизон (2009, 8,2 тыс. лет), мумия копытного лемминга (2012, более 50 тыс. лет), батагайский жеребенок Фуджи (2018, 42 тыс. лет).

Уникальная находка

Яна — самая свежая и при этом, предположительно, самая древняя по возрасту находка среди шести ранее обнаруженных в мире детенышей мамонта без учета фрагментированных останков. Также она — третий по счету мамонтенок, обнаруженный в Якутии после Хромского мамонтенка (2009) и мамонтенка Юки (2010). Ученые подчеркивают, что мамонтенок Яна по своей сохранности — одна из лучших в мире, и подобные случаи исключительно редки.

Общий вес Яны около 180 кг, высота в холке — больше 120 см. К сожалению, мамонтенок разделен на две части. Сначала вытаяла передняя часть туши до поясничного отдела. Затем под тяжестью собственного веса она отделилась от задней части и упала на дно провала. Другая часть еще некоторое время находилась в мерзлоте, пока также не вытаяла и не упала вниз.

"Местные жители, которые своевременно оказались на Батагайке и стали свидетелями вытаивания передней части мамонтенка, соорудив из подручных средств носилки, подняли на поверхность эту находку, поместили в ледник и сообщили нам. Тогда мы уже начали вести с ними переговоры, чтобы получить эту находку для исследований", — поделился заведующий лабораторией "Музей мамонта имени П.А. Лазарева" Максим Чепрасов.

Музей мамонта создан в 1991 году по инициативе первого якутского ученого-палеонтолога Петра Лазарева (1936–2011) как научный и культурный центр по изучению мамонтовой фауны, среды ее обитания и пропаганды научных знаний. В 1995 году он перешел в состав Академии наук республики, а в 2011 году стал частью СВФУ.

До его появления практически все находки, обнаруженные в Якутии, вывозились в научные учреждения других регионов. С его созданием появилась возможность проводить полноценные комплексные исследования и оставлять их на экспонирование и хранение в Якутске.

В прошлом году новость о мамонтенке стала сенсацией для всего мира. Как поделился ректор вуза Анатолий Николаев, тогда публикации о презентации находки в Якутске собрали в общей сложности около 19 млн просмотров.

"Это дело случая и удачи, — прокомментировал тогда ректор журналистам состояние туши. — Если бы буквально день-два, неделя, если бы никто не пришел посмотреть, то, конечно, вот такой сохранности мамонтенка мы бы не увидели. Не только для нашего университета, для российской науки, но и для мировой это действительно уникальная находка".

Первые открытия

Туша была обнаружена в июне 2024-го на глубине примерно 40 м от дневной поверхности.

"Мы выражаем огромную благодарность авторам находки — жителям поселка Батагай. Вес передней части составляет больше 110 кг. Представьте себе, сначала надо было поднять ее на поверхность, потом еще и поместить в ледник, — сказал Максим Чепрасов. — В свою очередь авиакомпания "Полярные авиалинии" пошла нам навстречу и при первой же возможности организовала перевозку в Якутск".

В октябре тушу доставили в столицу Якутии после получения результатов анализов об отсутствии возбудителя сибирской язвы. По первичным половым признакам установили, что мамонтенок является самкой. Презентация общественности состоялась в декабре 2024 года.

"Предварительный осмотр показал, что сохранность головы уникальна — очень хорошо сохранились хобот, губы, уши, глазницы. Мы сразу обратили внимание, что конечности уже были повреждены, возможно, птицами или мелкими млекопитающими. За исключением места разрыва частей тела и повреждения спины — при падении — сохранность самой находки исключительная", — отметил Максим Чепрасов.

На тот момент радиоуглеродный анализ образцов, который провели в Новосибирске, показал, что геологический возраст мамонтенка составляет более 50 тыс. лет. Позднее благодаря фотографиям с Батагайки ученые скажут, что возраст мамонтенка соответствует слою, с которого вытаял, — датированному 110–130 тыс. лет.

Ученые подчеркивают, что каждая подобная находка приносит новую информацию. Яну планируется сравнить с другими найденными мамонтятами. Уже отметили маленькие ушки в отличие от мамонтенка Димы, у которого ушные раковины были крупнее. У нее также имеется горбик с бурым жиром на холке, который ранее фиксировали у других мамонтят.

"Следует отметить, что этот мамонтенок на сегодня имеет одну из наилучших сохранностей мягких тканей. Благодаря этой находке мы можем получить новые сведения по онтогенезу этих животных, потому что все обнаруженные мамонтята имеют разный биологический возраст. К примеру, мамонтенку Юка было пять-семь лет, а мамонтенку Диме — шесть-семь месяцев. Так мы узнаем новые сведения по адаптивным и анатомо-морфологическим особенностям", — заключил заведующий лабораторией.

Аутопсия

27 марта в Якутске начал работу международный научный семинар, на нем состоялось вскрытие туши с участием ведущих ученых России. Исследование мамонтенка будет проводиться по семи направлениям. Основная цель — изучить особенности анатомии и обеспечить комплексное изучение сохранившихся внутренних органов, в том числе содержимого желудка.

Полученные образцы покажут, чем питался мамонтенок и в какое время года погиб. Как поделились с журналистами ученые после аутопсии, в желудке обнаружили даже целые стебельки кустарниковых растений. Эти исследования позволят провести реконструкцию природно-климатических условий обитания мамонтенка Яны. Особый интерес также представляют мягкие ткани и содержимое ЖКТ мамонтенка, пробы которых помогут пролить свет на адаптацию мамонта к экстремальным условиям Севера, его болезни и паразитов.

Предстоят исследования полученных образцов бурого жира внутри горба.

"Мы также отметили, что у мамонтенка очень хороший подкожный жир. Коллеги, которые занимаются изучением современных животных, отмечают, что любое животное, подверженное заболеванию, просто не может набрать жир. А мамонтенок был хорошо упитанный, у него был горб, который помогал мамонтам выживать в суровых условиях, обеспечивая запас энергии. Согласно предыдущим исследованиям, частично он похож на бурый жир, который характерен для животных, впадающих в спячку, и жир, который накапливают верблюды", — добавил Максим Чепрасов.

В апреле предстоит компьютерная томография головы мамонтенка, которая поможет более точно определить биологический возраст детеныша. Он у мамонтов определяется по последовательности смены и степени стертости зубов, а также бивням.

Клонировать мамонта

До 90% всех уникальных находок с мягкими тканями приходится на Якутию. Что касается ископаемых животных с сохранившимися биологическими жидкостями, то они были обнаружены только в республике. Этому способствуют уникальные условия вечной мерзлоты, которая наиболее благоприятна для сохранения не только самих палеонтологических объектов, но даже их биологических систем.

Как неоднократно отмечал ректор СВФУ Анатолий Николаев, увидеть живого мамонта — заветная мечта многих исследователей. Изучение Яны может стать одним из шагов в направлении клонирования мамонта.

По пробам организуют биотехнологические исследования. Руководитель Центра биотехнологических исследований ОАЭ профессор Хванг Ву Сок будет исследовать клетки и ткани. Попробуют выделить из мягких тканей жизнеспособные клетки или неповрежденное ядро для попыток клонирования мамонта.