Определен возраст крупнейшего лунного кратера

Китайская космическая миссия Chang’e-6 (Чанъэ-6) успешно собрала и доставила образцы лунного реголита и пород на Землю с затемнённой стороны спутника. Исследования проводили на базе Китайской академии наук.

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По сообщениям издания Meteored, это первый раз, когда были получены образцы с обратной стороны Луны. Космический аппарат «Чанъэ-6» изучал большой кратер на Луне, называемый бассейном Эйткен, который имеет диаметр 2500 км и глубину 10 км. Используя данные с этой миссии, учёные «точно определили» возраст этого кратера и опубликовали результаты в журнале National Science Review.

Исследования показали, что около 4,25 млрд лет назад гигантский астероид столкнулся с Луной, создав бассейн Эйткен. Эта информация даёт новое понимание процессов формирования Луны и дальнейшего развития спутника.

Издание уточняет, что учёные обнаружили, что Эйткен образовался в результате двух различных столкновений космических объектов около 4,25 и 3,87 млрд лет назад. Для этого исследования было проанализировано около 1600 образцов лунной породы, из которых выбрали 20 обломков норита, чтобы восстановить геологическую историю Луны. Также применяемая методика свинцово-свинцового датирования (метод изотопного датирования, используемый для определения возраста образцов, состоящих из смеси минералов) позволила определить возраст столкновений.