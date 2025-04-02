Apple удвоит производство iPhone в Индии

Отраслевой инсайдерский портал The Mac Observer сообщает, что Apple планирует увеличить производство iPhone в Индии в два раза по сравнению с 2024 годом.

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Это осуществляется в рамках стратегии компании по сокращению зависимости от Китая в производстве. Отмечается, что индийское правительство предоставляет налоговые льготы и другие стимулы для компаний, чтобы привлечь их производство в страну. Новый завод Foxconn в городе Бангалор, на котором ранее проводились пробные операции, «сыграет важную роль в этой стратегии».

Apple также поставила цель производить 25% iPhone в Индии к 2027 году, а аналитики считают, что уже в 2026 году компания может достичь 20-25%. Ожидается, что расширение производства также создаст тысячи рабочих мест.