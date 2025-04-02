Ученые заявили об опасности привычки листать ленту соцсетей перед сном

Оказывается, привычка листать ленту соцсетей перед сном может плохо влиять на здоровье. Норвежские исследователи опубликовали в понедельник в журнале Frontiers in Psychiatry работу с участием более 45 тысяч человек в возрасте от 18 до 28 лет. В ней говорится, что каждый час экранного времени в постели связан с сокращением продолжительности сна и с более высоким риском развития бессонницы.

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В рамках новой научной работы учёные из Норвегии выяснили, что сидение с телефоном перед сном плохо сказывается на его продолжительности. Так, каждый час с гаджетом сокращает сон на 24 минуты. Одновременно с этим у человека повышается вероятность развития бессонницы (на 59%). Известно, что люди, которые страдают бессонницей или хроническим недосыпом, подвержены более высокому риску возникновения хронических болезней. В том числе заболеваний сердца, диабета, гипертонии.

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Исследователи обнаружили, что вне зависимости от того, как конкретно люди пользовались смартфоном перед сном, у них всё равно ухудшалось качество сна и уменьшалась его продолжительность.

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