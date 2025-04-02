В США создали калькулятор для пересчета кошачьих лет в человеческие

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Американский производитель кормов для домашних животных Purina представил таблицу, позволяющую владельцам кошек переводить возраст своих питомцев в человеческий эквивалент. Специалисты компании разработали простую схему, основанную на несложных расчетах, для определения «человеческого» возраста кошки.

Создан «калькулятор» для пересчета кошачьих лет в человеческие
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Согласно представленной методике, первый год жизни кошки соответствует 15 человеческим годам. Второй год добавляет еще 9 лет, таким образом, к двум годам кошка «вырастает» до 24 человеческих лет. Начиная с третьего года жизни каждый год кошки соответствует примерно четырем человеческим годам. Например, шестилетний питомец, по новым подсчетам, будет соответствовать 41-летнему человеку.

«Кошки стареют очень быстро в первые два года жизни, после чего процесс замедляется и становится более постепенным. Способ определения возраста кошки основан на ее физических и поведенческих изменениях. Затем эти стадии сопоставляются с жизненным циклом человека», – заявили в компании.

В Purina подчеркивают, что понимание «человеческого» возраста кошки помогает владельцам лучше осознавать потребности животного по мере его старения. Представители компании отмечают, что предложенный метод не является научно точным и служит скорее для «общего понимания относительности» возраста.

Наука и техника
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