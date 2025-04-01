Названа опасность использования iOS 18.4

Пользователи iPhone пожаловались на то, что у них ухудшилась работа аккумулятора после обновления до iOS 18.4. Об этом сообщает Daily Mail.

В издании напомнили, что iOS 18.4 стала доступна пользователям iPhone 31 марта. Многие из них сразу поспешили установить обновление, которое включает в себя множество нововведений, включая новые эмодзи и функции на основе искусственного интеллекта в Apple Intelligence. Однако менее чем через сутки пользователи стали массово жаловаться на серьезные проблемы с энергопотреблением.

В частности, один из владельцев iPhone рассказал, что до обновления работоспособность батареи составляла 87%, а после установки iOS 18.4 снизилась до 79%. По его словам, теперь ему придется заряжать свой телефон минимум трижды в день. На этом фоне многие пользователи iPhone стали призывать других владельцев телефонов не устанавливать iOS 18.4.

В Apple неоднократно объясняли быстрый расход батареи после обновления активной работой устройства и оптимизацией системы. В компании утверждают, что все вернется в норму через несколько дней, когда этот процесс будет завершен.