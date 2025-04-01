Telegram продал первоапрельские кирпичи на 63 млн рублей за полчаса

В Telegram за полчаса были распроданы все первоапрельские кирпичи, стоимость которых варьировалась от 5 тыс. звезд, что составляет от 58,3 млн до 63,6 млн рублей в зависимости от цены звезд.

В Telegram 1 апреля прошла продажа первоапрельских подарочных кирпичей, сообщает РБК. Все 7 тыс. доступных кирпичей были распроданы в течение получаса. Один такой подарок стоил 5 тыс. звезд.

Звезды в Telegram имеют плавающую стоимость, варьирующуюся от 1,66 до 1,81 рубля за штуку. Таким образом, стоимость всех проданных кирпичей составила 35 млн звезд, что в пересчете на деньги составляет от 58,3 млн до 63,6 млн рублей в зависимости от стоимости звезд. Покупка таких подарков была ограничена количеством, что вызвало ажиотаж среди пользователей платформы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, пользователи Telegram за шесть минут купили подарки ко Дню святого Валентина на сумму 400 тыс. долларов, включая две тысячи коллекционных сердец. Газета также сообщала, что Telegram достиг отметки более 1 млрд активных пользователей в месяц, о чем заявил сооснователь мессенджера Павел Дуров.