Космические силы США испытают технологию орбитальной дозаправки спутников

Космические силы США готовятся провести серию экспериментов по испытанию технологии орбитальной дозаправки спутников.

Об этом сообщает издание SpaceNews.

«Планируемые демонстрации, известные как Tetra-5 и Tetra-6, позволят оценить оборудование от Astroscale, Northrop Grumman и Orbit Fab — компаний, борющихся за доминирование на зарождающемся рынке орбитальной дозаправки», — говорится в публикации.

Там же отмечается, что эксперименты рассматриваются Космическими силами Соединенных Штатов в качестве «критически важных шагов на пути к созданию устойчивой коммерческой архитектуры дозаправки в космосе».

Запуск миссии Tetra-5 запланирован на 2026 год, а Tetra-6 — на 2027-й. В рамках Tetra-5 на околоземную орбиту будут выведены два космических аппарата, оснащенных оборудованием для перекачки топлива компании Orbit Fab. В рамках Tetra-6 от Northrop Grumman будет проверена работа пассивного модуля дозаправки.

В феврале издание сообщило, что Министерство обороны США изучает возможность использования корабля Starship компании SpaceX для поддержки дозаправки космических аппаратов.