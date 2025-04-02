Ученые выявили снижение пределов терморегуляции человека

Новое исследование канадских ученых из Университета Оттавы установило, что пределы терморегуляции человека — способности поддерживать стабильную температуру тела в условиях повышенной жары — ниже, чем предполагалось ранее.

Разработка исследования стала особенно актуальной в свете наблюдаемых изменений климата, которые могут привести к условиям, предельно превышающим безопасные для жизни температура и влажность.

«Наше исследование подчеркивает, что реальный предел терморегуляции значительно ниже, чем считалось», — отмечает исследователь Глен Кенни.

Ученые уверены, что это может стать ключевой информацией в контексте глобального повышения температуры.

Используя термошаговые протоколы, Роберт Мид и его команда провели эксперименты с 12 добровольцами, подвергнув их воздействию различных тепловых и влажностных условий, чтобы определить пределы их терморегуляции. Их работа заключалась в создании экстремального сценария: участникам предоставили возможность находиться при температуре 42 градуса по Цельсию и влажности 57 процентов, что соответствует экстремальной ощущаемой температуре около 62 градусов по Цельсию.

Участников подвергали испытанию на протяжении 9 часов, тем самым проверяя их способности к терморегуляции.

Результаты исследований оказались тревожными — температура тела добровольцев неуклонно повышалась, и многие из них не смогли завершить поставленную задачу.

«Эти данные дают первую прямую проверку протоколов терморегуляции, используемых более 50 лет», — комментирует Мид свое открытие.

По словам ученых, после подведения результатов, исследование не только добавило фактических оснований к теоретическим моделям, но и сделало значительный вклад в понимание физиологической нагрузки, испытываемой людьми при длительном воздействии экстремальных температур. Учитывая, что глобальные температурные показатели продолжают расти, результат исследования становится все более актуальным, особенно для крупных городов, готовящихся к жаркому лету.

Одной из целей команды стала интеграция физиологических данных с климатическими моделями для более точного прогнозирования проблем со здоровьем, связанных с экстремальной жарой.