Столкновение астероида 2024 YR4 с Луной можно будет увидеть с Земли

Столкновение астероида 2024 YR4 с Луной возможно будет наблюдать в телескоп с Земли. Об этом сообщил ТАСС российский астрофизик, академик Российской академии наук Юрий Балега.

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Ранее NASA повысило вероятность столкновения с Луной астероида 2024 YR4 до 3,8 процента. По данным исследователей, это может произойти 22 декабря 2032 года. Также не исключается и возможность столкновения небесного тела с Землей.

По словам Балеги, падение астероида на Луну является достаточно редким явлением и для спутника не несет никакой угрозы - массы объектов не сопоставимы. Тем не менее, отметил астроном, при возможном столкновении выделится огромная энергия и образуется кратер в размере километра.

"Но что интересно - подобное столкновение можно будет наблюдать с Земли с помощью телескопов, конечно, если астероид попадет в видимую часть Луны", - добавил Балега.

Также ученый прокомментировал возможность падения на Землю кусков лунной породы, выбитых астероидом. Он пояснил, что до этого "потребуется много тысяч лет".

Астероид 2024 YR4 был обнаружен в декабре прошлого года астрономами чилийской обсерватории ATLAS. По последним оценкам ученых, диаметр небесного тела не превышает 67 метров.