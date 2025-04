Samsung расширит доступ к ИИ-помощнику на старые модели Galaxy

Samsung планирует вывести свою новую функцию Now Brief за пределы флагманской серии Galaxy S25, сделав ее доступной для более старых моделей, таких как Galaxy S24. Now Brief — это ИИ-инструмент, который выступает как личный ассистент, предоставляя пользователям ежедневные сводки о погоде, событиях в календаре и даже данных о сне с подключенных устройств, таких как Galaxy Watch. Пока функция официально дебютировала только на S25, но в бета-версии One UI 7 для Galaxy S24 уже замечены признаки ее появления.

© Samsung

Пользователи в социальных сетях, включая X, обнаружили, что Now Brief можно активировать на устройствах вроде Galaxy S23 и даже Galaxy S10 через специальные утилиты, хотя пока это неофициально. Для работы функции нужен аккаунт Samsung и, возможно, совместимость с Gemini Nano — ИИ-моделью от Google, которая обрабатывает данные прямо на устройстве.

Если обновление дойдет до S24 и других моделей, это станет приятным бонусом для владельцев, продлив актуальность их гаджетов. Официального подтверждения сроков пока нет.