В Китае найдены каменные орудия, которых там не должно быть — археологическая загадка
Каменные орудия, традиционно приписываемые европейским и западноазиатским неандертальцам, были обнаружены почти на другом конце континента, на юге Китая.
Новое исследование из Вашингтонского университета бросает вызов устоявшимся представлениям о «технологической и культурной захолустности» Восточной Азии в эпоху среднего палеолита. Ученые обнаружили полный технологический комплекс типа Ла-Кина (метод изготовления орудий) в Лунтане, на юго-западе Китая. Находку датировали примерно 50-60 тысячами лет назад. Подобная технология существовала в Европе, в Восточной Азии ее ранее не выявляли. Научная статья опубликована в Proceedings of the National Academy of Sciences.
Средний палеолит, или средний каменный век, который охватывает период от 300 000 до 40 000 лет назад, считается критически важным временем в эволюции человека. Этот период связан с зарождением и развитием современных людей в Африке. В Евразии это время связывают с развитием неандертальцев и денисовцев. Однако многие полагали, что технологически и культурно в это время Европа «опережала» территорию нынешнего Китая.
Однако согласно исследованию, орудия типа Ла-Кина, найденные в Китае, совпадают по времени с европейскими находками.
Наиболее характерный пример техники — скребок, имеющий явные следы использования и перезатачивания. Были найдены несколько таких скребков, а также побочные продукты их изготовления. Мелкие царапины и сколы на инструментах указывают на их использование для скобления и царапания костей, рогов или древесины.Бен Марвик, один из авторов исследования, профессор археологии Вашингтонского университета отмечает, что весь вопрос в том, как этот набор инструментов попал в Восточную Азию. Исследователи будут выяснять, есть ли прямая связь, например, постепенное перемещение людей с запада на восток, или же технология была изобретена независимо без прямого контакта между группами.
«В Восточной Азии никогда не находили неандертальцев, но можем ли мы найти неандертальца? Или, что более вероятно, можем ли мы найти денисовца? Если найдем человеческие останки, связанные с этим периодом, обнаружим что-то удивительное — возможно, даже нового предка или родственника человека, о котором мы еще не знаем», — говорит Марвик.