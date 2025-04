В Китае найдены каменные орудия, которых там не должно быть

Каменные орудия, традиционно приписываемые европейским и западноазиатским неандертальцам, были обнаружены почти на другом конце континента, на юге Китая.

© Naukatv.ru

Новое исследование из Вашингтонского университета бросает вызов устоявшимся представлениям о «технологической и культурной захолустности» Восточной Азии в эпоху среднего палеолита. Ученые обнаружили полный технологический комплекс типа Ла-Кина (метод изготовления орудий) в Лунтане, на юго-западе Китая. Находку датировали примерно 50-60 тысячами лет назад. Подобная технология существовала в Европе, в Восточной Азии ее ранее не выявляли. Научная статья опубликована в Proceedings of the National Academy of Sciences.

Средний палеолит, или средний каменный век, который охватывает период от 300 000 до 40 000 лет назад, считается критически важным временем в эволюции человека. Этот период связан с зарождением и развитием современных людей в Африке. В Евразии это время связывают с развитием неандертальцев и денисовцев. Однако многие полагали, что технологически и культурно в это время Европа «опережала» территорию нынешнего Китая.

Однако согласно исследованию, орудия типа Ла-Кина, найденные в Китае, совпадают по времени с европейскими находками.

Наиболее характерный пример техники — скребок, имеющий явные следы использования и перезатачивания. Были найдены несколько таких скребков, а также побочные продукты их изготовления. Мелкие царапины и сколы на инструментах указывают на их использование для скобления и царапания костей, рогов или древесины.Бен Марвик, один из авторов исследования, профессор археологии Вашингтонского университета отмечает, что весь вопрос в том, как этот набор инструментов попал в Восточную Азию. Исследователи будут выяснять, есть ли прямая связь, например, постепенное перемещение людей с запада на восток, или же технология была изобретена независимо без прямого контакта между группами.