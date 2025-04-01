В МЭИ разработали технологию 3D-печати сверхбольших деталей

Ученые Национального исследовательского университета "МЭИ" создали программно-аппаратный комплекс 3D-печати для изготовления композитных углепластиковых деталей сверхбольшого размера.

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Об этом сообщает пресс-служба вуза.

"Наши ученые сделали большой шаг вперед в области 3D-печати изделий сверхбольшого размера. Внедрение новой технологии существенно повысит конкурентоспособность отечественной промышленности и ускорит производство новых продуктов, изготавливаемых из композитных материалов. Мы уверены, что данная разработка обеспечит снижение себестоимости высокотехнологичной продукции, выпускаемой в нашей стране", - заявил ректор университета Николай Рогалев, чьи слова приводятся в сообщении.

Сегодня монолитные формы для выкладки композитных изделий производятся с использованием больших портальных фрезерных станков с числовым программным управлением. Недостатком такого подхода являются большие потери материала, так как в процессе изготовления существенная часть материала удаляется из заготовки, увеличивая тем самым объем производственных отходов.

Вместо этого коллектив молодых ученых под руководством заведующего кафедрой радиотехнических систем НИУ "МЭИ" Романа Куликова предлагает использовать роботизированные аддитивные установки, применение которых существенно увеличивает полезное использование материала.