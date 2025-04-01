Исследователи из школы имени Пратта при университете Дьюка сделали удивительное открытие, изучая Вселенную с необычного ракурса. Они зафиксировали таинственные вспышки, впоследствии охарактеризованные как души людей.

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Эта находка произвела настоящую сенсацию в научном мире. Согласно мнению авторов исследования, в необъятных просторах космоса существуют эти странные образования, которые медленно движутся к источникам энергии.

Для расследования этих явлений ученые использовали высокотехнологичное оборудование, способное улавливать электромагнитные колебания в космосе. Внешний вид вспышек напоминает молнии, которые концентрируются на длине нескольких километров.

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Хотя точная природа этих феноменов пока остается загадкой, исследователи настроены продолжать изучать природу этих явлений и исследования в этой области. Это открытие может значительно углубить наше понимание Вселенной и, возможно, привести к неожиданным разгадкам.