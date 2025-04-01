В приложениях транспорта нашли риск утечки данных пользователей

В приложениях транспорта зафиксировали риск для утечки данных пользователей
В российских мобильных приложениях такси, каршеринга и аренды самокатов за прошлый год 1818 «уязвимостей», которые создают риск утечки данных пользователей. Об этом сообщает компания AppSec Solutions, проводившая исследование.
Уточняется, что авторы брали приложения из маркетов App Store, RuStore и Google Play. А также в выборку вошли, как уточняется, навигационные системы, антирадары, приложения для общественного транспорта крупных городов и сервисы по оплате штрафов ГИБДД.
Авторы сообщили о существенном росте количества проблем высокого и критического уровня. В 2024 году их было 650, что значительно превышает показатель 2023 года, когда было найдено всего 141 подобное нарушение.
Представители AppSec Solutions подчеркнули, что в новом исследовании были скорректированы параметры поиска проблем, что могло повлиять на результаты. Большую часть их них нашли в сервисах, которые предположительно не имеют собственных команд по информационной безопасности и не проводят регулярные проверки.
В конце февраля этого года сообщалось о 10 случаях утечки персональных данных, в результате чего в публичный доступ были выложены почти 7 миллионов записей с персональными данными россиян.