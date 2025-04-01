В приложениях транспорта нашли риск утечки данных пользователей

В российских мобильных приложениях такси, каршеринга и аренды самокатов за прошлый год 1818 «‎уязвимостей», которые создают риск утечки данных пользователей. Об этом сообщает компания AppSec Solutions, проводившая исследование.

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Уточняется, что авторы брали приложения из маркетов App Store, RuStore и Google Play. А также в выборку вошли, как уточняется, навигационные системы, антирадары, приложения для общественного транспорта крупных городов и сервисы по оплате штрафов ГИБДД.

Авторы сообщили о существенном росте количества проблем высокого и критического уровня. В 2024 году их было 650, что значительно превышает показатель 2023 года, когда было найдено всего 141 подобное нарушение.

Представители AppSec Solutions подчеркнули, что в новом исследовании были скорректированы параметры поиска проблем, что могло повлиять на результаты. Большую часть их них нашли в сервисах, которые предположительно не имеют собственных команд по информационной безопасности и не проводят регулярные проверки.

В конце февраля этого года сообщалось о 10 случаях утечки персональных данных, в результате чего в публичный доступ были выложены почти 7 миллионов записей с персональными данными россиян.