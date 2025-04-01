Доля Windows 11 выросла по всему миру

Lenta.ru

Доля операционной системы (ОС) Windows 11 резко выросла. Об этом свидетельствуют данные из отчета компании Statcounter за март.

Доля Windows 11 выросла по всему миру
© globallookpress.com

Согласно собранной информации, в марте доля Windows 11 составила 42,66 процента. Для сравнения, месяц назад она составляла 38 процентов. Доля Windows 10 упала с 58,83 до 54,23 процента. Журналисты издания Neowin обратили внимание, что за год доля Windows 11 увеличилась на 15,98 процента, а доля Windows 10 снизилась на 14,84 процента.

Третьей по популярности ОС от Microsoft оказалась Windows 7, которая имеет долю 2,22 процента. Далее расположились Windows XP — 0,33 процента, Windows 8.1 — 0,28 процента, Windows 8 — 0,24 процента.

В России вышедшая в 2015 году Windows 10 все еще остается с большим отрывом самой популярной операционной системой Microsoft. Ее доля составляет 75,88 процента. На втором месте разместили Windows 11 — 18,82 процента, на третьем — Windows 7 с долей 4,07 процента.

«Довольно интересно наблюдать, как Windows 11 так быстро догоняет своего предшественника, но Microsoft еще предстоит проделать большую работу, чтобы переманить оставшихся пользователей Windows 10», — заметили журналисты Neowin.

Также они напомнили, что бесплатная поддержка Windows 10 прекратится в октябре.

В конце марта журналисты издания Windows Central рассказали, что Microsoft не будет запускать операционную систему Windows 12 в ближайшее время. Вместо нее представят Windows 11 25H2.

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