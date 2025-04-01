В полярных областях Луны могут обитать микробы

Международная команда ученых из США и Канады изучила вероятность долгосрочного выживания микробов в постоянно затененных регионах (ПЗР) Луны.

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Результаты исследования были представлены на 56-й Конференции по лунным и планетарным наукам.

«Несколько лет назад, в 2019 году, я участвовал в исследовании возможности сохранения микробного загрязнения от космических аппаратов на Луне под руководством доктора Эндрю Шуергера из Университета Флориды. Тогда мы не рассматривали ПЗР из-за сложности моделирования ультрафиолетового излучения в этих областях. Однако позже мой бывший студент, доктор Джейкоб Клус из Университета Мэриленда, разработал детальную модель освещения. Кроме того, с ростом интереса к исследованию ПЗР мы решили изучить эти регионы и поняли, что у нас есть все необходимые инструменты для оценки их способности сохранять земные микроорганизмы», — рассказал ведущий автор Джон Мурс из Центра исследований Земли и космоса Йоркского университета.

Ученые провели серию моделей, чтобы определить, могут ли пониженный уровень ультрафиолетового излучения и более высокие температуры в ПЗР способствовать выживанию микроорганизмов в двух кратерах — Шеклтона и Фаустини. Эти кратеры были выбраны из-за предыдущих исследований освещенности, а также потому, что они обозначены как потенциальные места посадки в рамках программы Artemis.

Уникальные условия

Из-за малого наклона оси Луны (всего ~1,5° по сравнению с 23,5° у Земли) некоторые полярные кратеры на полюсах миллиардами лет не получают солнечного света. В результате в них образуются сверххолодные «карманы», где, по мнению ученых, микробы могли бы сохраняться долгое время.

«В космосе микробы обычно погибают от высоких температур и ультрафиолетового излучения. Однако ПЗР очень холодные и темные, что делает их одними из самых защищенных мест в Солнечной системе для микроорганизмов, которые могут находиться на космических аппаратах. Важно понимать: микробы здесь не могут метаболизировать, размножаться или расти, но, вероятно, остаются жизнеспособными десятилетиями, пока вакуум не убьет их споры. Органические молекулы в их клетках сохранятся еще дольше», — пояснил Мурс.

Люди — источник загрязнения

ПЗР, особенно кратер Шеклтон, — ключевые цели для программы Artemis из-за возможных запасов водяного льда, который можно использовать для получения воды, топлива и кислорода. Однако любые миссии несут риск занесения микробов, что может исказить научные данные. Люди, как носители огромного количества микроорганизмов, особенно опасны в этом плане.

«Роботизированные аппараты можно хорошо очистить, но обеззараживание оборудования и скафандров для пилотируемых миссий сложнее. Люди, посещающие ПЗР, вероятно, оставят там загрязнение, которое сохранится гораздо дольше, чем где-либо еще на Луне», — предупредил планетолог.

Зачем Луне стерильность

Таким образом, стерильность ПЗР — это вопрос не столько планетарной защиты, сколько обеспечения чистоты научных исследований.

«Речь скорее о сохранении ПЗР в максимально первозданном состоянии для будущих научных исследований, — отметил специалист. — Например, анализ органических молекул в лунном льду будет точнее, если минимизировать земное загрязнение».

Если микробы на Луне уже есть — они могут иметь как земное, так и инопланетное происхождение: наш спутник испытал немало ударов астероидов или комет, а также падения космических аппаратов (в том числе и возле полюсов).