Стало известно, как крошечные гусеницы защищают свою территорию

Исследователи из Университета Карлтона в Канаде обнаружили, что крошечные гусеницы Falcaria bilineata, обитающие на березовых листьях, используют вибрации для защиты своей территории. Это делает их одними из самых маленьких существ, охраняющих свой «дом». Работа опубликована в журнале Journal of Experimental Biology (JEB).

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Гусеницы длиной всего один–два миллиметра предпочитают селиться на кончиках листьев, где питаются и отдыхают. Если на их территорию вторгается незваный гость, хозяин начинает издавать вибрации, ударяя по листу головой и протирая его задней частью тела, создавая скрипящие звуки. Эти сигналы передаются через лист и предупреждают нарушителя о занятой территории.

Исследователи использовали специализированное оборудование, чтобы зафиксировать эти вибрации, поскольку они недоступны человеческому уху. Наблюдения показали, что в ответ на предупреждающие сигналы большинство «нарушителей» предпочитали ретироваться, не вступая в конфликт. В редких случаях хозяева листа закреплялись паутинным шелком и просто свешивались вниз, избегая столкновения. Однако прямых боев между гусеницами не наблюдалось – все споры решались исключительно с помощью вибрационных предупреждений.

По словам автора исследования Джейн Як, кончики листьев могут быть более питательными, а также предоставлять удобную точку для быстрого бегства. Кроме того, вибрации на краю листа могут звучать громче, создавая иллюзию, что крошечная гусеница намного больше, чем есть на самом деле.

По мнению исследователей, их открытие показывает, что даже самые маленькие существа могут разрабатывать сложные стратегии защиты территории, используя нестандартные способы коммуникации.