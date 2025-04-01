Обнаружены следы древних супермощных потопов в Западной Европе

Недавние «беспрецедентные» наводнения не так уж исключительны, если взглянуть глубже в прошлое, показывают новые исследования. Команда ученых, возглавляемая специалистами из Университета Эксетера (Великобритания), с помощью геологической летописи составили историю экстремальных наводнений в Западной Европе за несколько последних тысячелетий. Исследование, опубликованное в журнале Climatic Change, показало, что многие прошлые наводнения превышали недавние экстремальные события.

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Исследователи ставят под сомнение идею, что недавние наводнения можно отнести исключительно к выбросам парниковых газов.

«В последние годы наводнения по всему миру, включая Пакистан, Испанию и Германию, унесли тысячи жизней и нанесли огромный ущерб. Такие наводнения считаются "беспрецедентными" — но если вернуться на несколько тысячелетий назад, это не так. На самом деле, наводнения, которые мы называем беспрецедентными, могут быть далеко не самыми экстремальными из тех, что произошли в прошлом», — говорит профессор Стефан Харрисон.

Палеозаписи наводнений используют различные данные, включая аллювиальные отложения, датировку песчинок и движение валунов в прошлом, чтобы идентифицировать экстремальные события.

Профессор Харрисон добавил: «Сочетая доказательства прошлых экстремумов с дополнительной нагрузкой, создаваемой антропогенным глобальным потеплением, — которое вызывает более экстремальные погодные условия, — можно увидеть риск появления действительно беспрецедентных наводнений».

В рамках исследования были изучены палеозаписи наводнений для Нижнего Рейна (Германия и Нидерланды), Верхнего Северна (Великобритания) и рек вокруг Валенсии (Испания).

По данным о Рейне, за последние 8000 лет произошло как минимум 12 наводнений, которые, вероятно, превысили современные пики. Анализ Северна показывает, что наводнения за последние 72 года мониторинга не являются исключительными в контексте палеолетописи 4000 лет. Самое большое наводнение в Верхнем Северне произошло около 250 года до н.э. и, по оценкам, имело пиковый расход воды на 50% больше, чем разрушительные наводнения в 2000 году.

Проекты строительства жилья и инфраструктуры, разрабатываются с учетом устойчивости к экстремальным наводнениям, основанной на предположениях о событиях, происходящих, например, раз в 200 или 400 лет. Исследование помогает точнее понять, насколько это адекватно реальности.