OpenAI открыла генератор изображений в GPT-4o для всех пользователей

OpenAI запускает функцию генерации изображений в модели GPT-4o, которая теперь станет доступна всем пользователям, включая тех, кто пользуется бесплатной подпиской.

Об этом сообщил глава компании Сэм Альтман.

— Генератор изображений ChatGPT теперь доступен всем бесплатным пользователям! — написал он в социальной сети Х.

Компания xAI, принадлежащая американскому предпринимателю Илону Маску, начала расследование из-за ответа, данного их искусственным интеллектом чат-бота Grok, который заявил, что президент США Дональд Трамп заслуживает смертной казни.

2022 год стал прорывным в сфере искусственного интеллекта. Нейросеть научилась рисовать впечатляющие картины, писать программный код и стихи и даже попыталась доказать научную теорему. О главных достижениях ИИ, а также о том, несет ли его развитие опасность для человека, — в материале «Вечерней Москвы».

Благодаря российским лингвистам и специалистам по нейросетям в России появилась программа с расшифровкой слов, которые поэт Александр Пушкин вычеркивал в рукописях. О новинке рассказал ведущий сотрудник Института русского языка РАН Николай Перцов и завотделом «Зрительные системы» ФИЦ ИУ РАН Дмитрий Николаев.