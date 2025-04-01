Хакеры атаковали сайт и приложение РЖД

РЖД сообщает, что сайт и мобильное приложение подверглись массированной DDoS-атаке. Об этом компания сообщила в Telegram-канале.

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Пресс-служба уточнила, что РЖД стараются как можно быстрее восстановить работу сервисов. Кассы на станциях и вокзалах работают в штатном режиме.

"Стараемся как можно быстрее восстановить их работу. <...> Приносим свои извинения за доставленные неудобства", - говорится в сообщении.

Накануне СМИ сообщили, что сайт Московского метрополитена взломали. Ссылка на него переводила москвичей на портал «Украинской железной дороги».

Дептранс также сообщил, что в приложении «Метро Москвы» зафиксирован сбой. Как отмечалось, в работе личного кабинета приложения могут наблюдаться временные трудности в связи с проведением технических работ. Все ранее купленные билеты продолжали действовать.