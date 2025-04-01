Telegram заработал за полчаса почти 100 млн рублей

Основанный Павлом Дуровым мессенджер Telegram за полчаса распродал 7 тыс. первоапрельских подарков в виде кирпича, убедился корреспондент «Газеты.Ru».

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В Telegram решили оригинально отметить 1 апреля, добавив в каталог виртуальных подарков необычный объект с изображением кирпича, на котором имеется подпись «1APR». Цена подарка не смутила пользователей. За кирпич просят 5000 звезд. Такой объем виртуальной валюты на iPhone можно купить за 13690 руб. На Android 5000 звезд обойдутся в 8299 руб.

Несмотря на высокую стоимость, редкий цифровой товар оказался крайне востребованным: вся партия из 7000 экземпляров была раскуплена примерно за 30 минут. Таким образом, за полчаса Telegram заработал от 58 до 95,8 млн руб. Однако это примерная сумма, так как стоимость звезд может отличаться в зависимости от платформы и региона.

Обладатель подарка может закрепить его в своем профиле, подчеркнув таким образом оригинальность или чувство юмора. Кроме того, он может перепродать кирпич на внутреннем аукционе Telegram. Вероятное увеличение стоимости виртуального стройматериала делает его привлекательным активом для цифрового коллекционирования. Также доступна возможность обменять подарок на звезды — виртуальную валюту Telegram, но по меньшему курсу.

Это не самый дорогой подарок в Telegram. В мессенджере были доступны подарки, стоимость которых составляла 10000 звезд. Например, виртуальный кулон в виде сердца на 14 февраля за такую цену был распродан всего за 6 минут. Этот подарок был выпущен ограниченным тиражом в количестве 2 тыс. штук.