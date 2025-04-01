В Эквадоре обнаружили остатки города XVIII века

Археологи из Национального института культурного наследия Эквадора (INPC) нашли остатки поселения ранней колониальной эпохи, разрушенного мощным землетрясением в 1797 году. Это открытие произошло на равнине Сан-Мигель в современном Риобамбе, где в 1534 году Диего де Альмагро пытался основать первый город, названный в честь Риобамбы, сообщает портал Heritagedaily.

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Недавние раскопки, проводимые в рамках проекта реконструкции в кантоне Колта, выявили важные артефакты, которые позволяют заглянуть в жизнь колонистов более 200 лет назад. Среди находок – каменные водные каналы, декоративные архитектурные элементы, кухонная утварь (столовые приборы, печи) и остатки монастырского комплекса. Особое внимание уделено мощеному двору, являющемуся частью иезуитского монастыря, а также каменоломне, где добывался камень для строительства Риобамбы.

Эти артефакты предоставляют уникальную возможность изучить бытовые и архитектурные традиции колониальной эпохи, а также понять, как природные катастрофы, такие как землетрясение 1797 года, изменили облик регионов. Исследование INPC подчеркивает, что найденные сооружения и предметы быта позволяют реконструировать исторические условия жизни и методы строительства того времени.

Важно отметить, что, несмотря на разрушения, вызванные землетрясением, найденные остатки дают представление о первых попытках европейцев основать город в Эквадоре. Эти данные важны для историков и археологов, так как они помогают восстановить картину жизни колониальной эпохи и понять, каким образом происходило взаимодействие между коренным населением и завоевателями.

Таким образом, открытие в Риобамбе – не просто очередная археологическая находка, а ключ к пониманию сложного процесса колонизации и адаптации европейских методов строительства в условиях новых, неизведанных земель.