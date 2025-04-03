В NASA сообщили о возросшем риске столкновения астероида 2024 YR4 с Луной

Угрожавший Земле астероид 2024 YR4 может в 2032 году столкнуться с Луной. Американское космическое агентство NASA повысило вероятность этого события до 3,8%.

В опубликованном на сайте NASA заявлении отмечается, что в конце февраля вероятность столкновения астероида с Луной оценивалась на уровне 1,7%.

«Эксперты Центра исследований околоземных объектов NASA в Лаборатории реактивного движения агентства обновили вероятность… до 3,8% на основе данных Webb и наблюдений с наземных телескопов», — говорится в публикации.

Ранее астроном Дмитрий Вибе заявил RT, что астероид 2024 YR4 по своему потенциалу равнозначен Тунгусскому метеориту.