Названы лучшие недорогие телевизоры с плавными экранами

Редакция портала «Палач» составила подборку из пяти недорогих телевизоров с повышенной частотой обновления изображения.

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Открывает список Hisense 55E7NQ Pro стоимостью от 56,2 тыс. руб. За эти деньги телевизор предлагает QLED-экран на 55 дюймов с разрешением 4K, частотой 120 Гц, поддержкой HDR10 и Dolby Vision IQ, а также пиковой яркостью 450 нит. В телевизоре также имеются функции для оптимизации изображения: Pixel Tuning, AI Adaptive Depth и MEMC, пара динамиков по 10 Вт и сабвуфер мощностью 20 Вт, фирменная ОС VIDAA и игровые режимы.

Следом идет Xiaomi TV S Mini LED 55. При цене от 55,3 тыс. руб. гаджет может похвастаться 55-дюймовым miniLED-дисплеем с разрешением 4K, частотой 144 Гц, поддержкой HDR10 и Dolby Vision, а также яркостью 1200 нит. Стереосистема телевизора Dolby Atmos имеет общую мощность 24 Вт, а операционная система HyperOS предназначена для китайского рынка. В связи с этим к недостаткам телевизора отнесли отсутствие Google Play Store и русского языка.

Третье место досталось Philips 55PUS8729/60. Он оснащается DLED-экраном на 55 дюймов с разрешением 4K, частотой 120 Гц, HDR10+, Dolby Vision, яркостью 500 нит, 4 стереодинамиками общей мощностью 40 Вт и подсветки Ambilight. Работает телевизор под управлением ОС Google TV с поддержкой Android-приложений, а среди функций отмечается наличие игровых функций VRR, AMD FreeSync Premium и ALLM. Стоит эта модель в среднем от 73,2 тыс. руб.

В подборку также вошли TCL 65C745 и Tuvio 4K Ultra HD MiniLED Frameless 55, доступные по цене от 79,2 и 81 тыс. руб. соответственно.