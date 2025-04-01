Ученые начали покидать США

Американские ученые начали искать прибежище в иностранных институтах, сообщает Financial Times. Утечка мозгов началась из-за политики Дональда Трампа в отношении университетов.

Администрация Трампа прекратила финансирование некоторых университетов, а также начала борьбу с концепцией D.E.I. (persity, equity and inclusion – разнообразие, равенство и инклюзивность), которую активно внедряли левые активисты и политики. Огромное количество программ, курсов, грантов, траншей в США замораживается. Институтам США уже приостановлено финансирование на 1 млрд долларов, а заморожено свыше 40 млрд, в частности пострадали Йельский и Колумбийский университеты.

Так как помимо зарплат ученым нужно еще и финансирование для покупки оборудования и материалов для работы, они начали искать новые места для работы. Так, в Оксфордском университете заявили, что получили более 20 запросов американских ученых на работу. В Шведском научно-исследовательском университете также предложили оказать поддержку коллегам из США, а ведущие канадские исследователи предположили, что »Канада могла бы стать желанным домом для таких талантов, стремящихся сделать мир лучше с помощью научных открытий». Брюссельский университет также создал веб-сайт и контактный центр для «выдающихся исследователей, которым угрожает опасность».

Даже ректор Киевской школы экономики опубликовал приглашение в социальных сетях на прошлой неделе. Подразумевалось, что Украина, которая ощущает на себе всю тяжесть полномасштабного вторжения России, может быть более безопасным местом для учёных.