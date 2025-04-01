Пользователей iPhone призвали обновить iOS

Apple выпустила iOS 18.4, macOS 15.4, iPadOS 18.4, visionOS 2.4 и tvOS 18.4 для своих гаджетов. В случае с iPhone обновление приносит не только новые функции, но и исправляет опасные уязвимости.

Ключевые изменения в iOS 18.4 включают поддержку семи новых эмодзи, ИИ-функции Priority Notifications для анализа и сортировки уведомлений по степени важности, Visual Intelligence для iPhone 15 Pro, добавляющий распознавание предметов с помощью камеры.

С обновлением в iPhone появилось приложение Vision Pro для управления гарнитурой смешанной реальности со смартфона. Также в «Пункт управления» была добавлена «Атмосферная музыка», среди которых «Сон», «Спокойствие», «Продуктивность» и «Комфорт».

Кроме того, ИИ Apple Intelligence получил поддержку ряда новых языков, включая французский, немецкий и японский. Русский язык пока так и не внедрили.

Полный список изменений доступен в журнале обновления.

iOS 18.4 включает исправление более 60 уязвимостей и улучшение пользовательского опыта, таких как анимация и новые виджеты. Чтобы установить обновление, следует перейти в меню «Настройки» — «Основные» — «Обновление ПО». Свежая версия доступна для всех пользователей iPhone, совместимых с iOS 18.