Samsung Galaxy A56 получил экран уровня iPhone 16 Pro Max

Специалисты DxOMark протестировали экран среднебюджетного смартфона Samsung Galaxy A56 и присвоили ему 150 баллов — столько же у дорогого iPhone 16 Pro Max.

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Гаджет оснащается AMOLED-экраном диагональю 6,7 дюйма с разрешением Full HD+ и поддержкой частоты обновления 120 Гц. Яркость экрана смартфона достигает 1700 нит при ярком освещении, а уровень минимальной яркости — 1,57 нит, что обеспечивает комфортное использование в полной темноте.

Эксперты выделили несколько достоинств экрана Samsung Galaxy A56: высокую яркость для просмотра HDR10-видео, отличную читаемость дисплея как в помещении, так и под солнцем, а также хорошую цветопередачу. Однако, есть и некоторые недостатки, среди которых проблемы со случайными касаниями, появление розовых и зеленых оттенков на экране под углом и слишком высокую яркость в автоматическом режиме в полной темноте.

Набрав 150 баллов, Samsung Galaxy A56 попал на 22 строчку в общем рейтинге. Это поставило его в один ряд с флагманскими устройствами, такими как iPhone 16 Pro Max и Xiaomi 15 Ultra.