В Мордовии обнаружены останки нового вида раптора

Ученые московского института установили, что останки, найденные в Мордовском заповеднике, принадлежат ранее неизвестному хищному динозавру. По данным «Заповедной Мордовии», возраст обнаруженного скелета составляет около 200 миллионов лет, а сам динозавр относится к подотряду тероподов.

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Новому виду присвоили название Dracoraptor ruchini. В первой части имени отражено латинское слово Draco («дракон»), raptor переводится как «хищник», а ruchini дано в честь директора Мордовского заповедника Александра Ручина.

По оценке специалистов, динозавр был сравнительно небольшим: его высота составляла примерно 70 сантиметров, а длина доходила до двух метров, включая удлиненный хвост, который, вероятно, помогал ему сохранять равновесие. Ученые также отмечают, что найденный экземпляр, вероятно, был молодым, так как его кости не до конца сформировались.

Кости динозавра были обнаружены летом прошлого года в районе кордона «Инорский» палеонтологами-любителями. В 2025 году на этом месте запланированы дополнительные археологические исследования, сообщает издание «Известия Мордовии».

Напомним, в этом году в Мордовии пожароопасный сезон стартует на месяц раньше обычного срока. Кроме того, в республике запланировали восстановить более 2 тыс. га леса в этом году, подключат также арендаторов.