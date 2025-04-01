Жители Москвы увидят микролуние

В воскресенье, 13 апреля, жители столицы смогут наблюдать микролуние, спутник Земли покажется им меньше обычного.

Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил профессор Института космических исследований Российской академии наук (РАН), доктор физико-математических наук Сергей Богачев.

«Полнолуние иногда называют суперлунием, а когда Луна меньшего размера – микролунием. Но разница в размерах небольшая и составляет 10%. Если говорить о микролунии, то оно наступит 13 апреля. Луна покажется нам немного меньше обычного», – сказал Богачев.

Ученый подчеркнул, что микролуние является обычным полнолунием, единственное отличие в том, что расстояние от Земли до Луны увеличивается, из-за чего и возникает такой оптический эффект.