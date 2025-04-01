ИИ Apple Intelligence появился на шлеме Vision Pro

Apple неожиданно обновила гарнитуру Vision Pro, добавив в нее функции искусственного интеллекта.

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С выходом прошивки visionOS 2.4 в Vision Pro появился Apple Intelligence — тот самый ИИ, который ранее был представлен для iPhone и Mac.

Теперь пользователи смогут переписывать, корректировать и сокращать тексты с помощью ИИ, создавать уникальные изображения и эмодзи в Image Playground и Genmoji, а также искать фото по описанию в стиле «найди снимок, где я с собакой на пляже».

Еще одна новая функция — создание «фильма из воспоминаний» по заданной теме на основе фото и видео. Кроме этого, обновление добавило приоритетные уведомления, сводки писем в Mail, функцию Image Wand в Notes и новый центр уведомлений с умной сортировкой.

Также появилась отдельная галерея Spatial Gallery с пространственным контентом: искусство, спорт, природа и т.д. В нее будут регулярно добавлять новое.

Для iPhone вышло новое приложение Vision Pro. Через него можно управлять гарнитурой, получать советы и находить «интересный VR-опыт».