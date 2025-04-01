Появилось фото складного смартфона Google Pixel 10 Pro Fold

Инсайдер OnLeaks опубликовали официальные рендеры складного смартфона Pixel 10 Pro Fold — за несколько месяцев до его анонса.

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Устройство практически не отличается от предыдущей модели Pixel 9 Pro Fold, включая модуль камеры, который, судя по всему, остался тем же по размеру и, возможно, по сенсорам.

Смартфон с кодовым именем Rango получит чип Tensor G5 от TSMC, 16 ГБ оперативной памяти и накопитель на 256 или 512 ГБ. Габариты — 155,2 × 150,4 × 5,3 мм, что чуть толще предыдущей модели, но различия минимальны и могут быть связаны с погрешностью утечек.

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Ожидается, что Pixel 10 Pro Fold выйдет в августе вместе с другими моделями серии Pixel 10. Также сообщается, что новинка будет немного дешевле прошлогоднего поколения, что выделяет ее на фоне подорожавших флагманов конкурентов.