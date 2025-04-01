Android 16 научится перезагружаться сам — и это не понравится ворам

Anti-Malware.ru

Google готовит одно из самых любопытных и полезных нововведений для Android 16 — автоматическую перезагрузку телефона, если тот долго остаётся заблокированным. Эта фишка, судя по всему, сделает украденные смартфоны бесполезными для злоумышленников.

Android 16 научится перезагружаться сам
© globallookpress.com

Информацией поделилось издание Android Authority после разбора свежей версии Google Play Services (25.11.34).

В коде нашли упоминание новой функции, которая будет частью программы Advanced Protection. Суть проста: если телефон три дня никто не разблокирует, он перезагрузится.

А теперь самое интересное: после перезагрузки смартфон уже не откроет доступ по отпечатку пальца или сканированию лица. Придётся вводить ПИН-код или пароль. То есть у вора будет всего три дня, чтобы как-то обойти защиту, иначе всё — доступ блокируется ещё сильнее.

Что-то похожее уже есть в iPhone с iOS 18, а ещё раньше такая штука появилась в GrapheneOS — продвинутой и суперприватной версии Android. Так что Google тут не изобретает велосипед, но явно движется в нужном направлении.

Пока эта функция ещё в разработке, и к финальному релизу она может немного измениться. Например, телефон может начать перезагружаться быстрее — не через три дня, а раньше. Или триггеры будут другими.

Но и это ещё не всё. В Android 16 Google готовит апгрейд всей программы Advanced Protection: появятся новые настройки, а приложения смогут узнавать, активирована ли защита на устройстве, и действовать по ситуации.

Пока все эти штуки в бета-версии Android 16 ещё не работают, но стабильный релиз уже близко — его ждут во втором квартале 2025 года.

Напомним, ранее мы сообщали, что Google выкатила опции Theft Detection Lock, Offline Device Lock и Remote Lock для смартфонов Pixel и Xiaomi.

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