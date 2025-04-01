Android 16 научится перезагружаться сам

Google готовит одно из самых любопытных и полезных нововведений для Android 16 — автоматическую перезагрузку телефона, если тот долго остаётся заблокированным. Эта фишка, судя по всему, сделает украденные смартфоны бесполезными для злоумышленников.

Информацией поделилось издание Android Authority после разбора свежей версии Google Play Services (25.11.34).

В коде нашли упоминание новой функции, которая будет частью программы Advanced Protection. Суть проста: если телефон три дня никто не разблокирует, он перезагрузится.

А теперь самое интересное: после перезагрузки смартфон уже не откроет доступ по отпечатку пальца или сканированию лица. Придётся вводить ПИН-код или пароль. То есть у вора будет всего три дня, чтобы как-то обойти защиту, иначе всё — доступ блокируется ещё сильнее.

Что-то похожее уже есть в iPhone с iOS 18, а ещё раньше такая штука появилась в GrapheneOS — продвинутой и суперприватной версии Android. Так что Google тут не изобретает велосипед, но явно движется в нужном направлении.

Пока эта функция ещё в разработке, и к финальному релизу она может немного измениться. Например, телефон может начать перезагружаться быстрее — не через три дня, а раньше. Или триггеры будут другими.

Но и это ещё не всё. В Android 16 Google готовит апгрейд всей программы Advanced Protection: появятся новые настройки, а приложения смогут узнавать, активирована ли защита на устройстве, и действовать по ситуации.

Пока все эти штуки в бета-версии Android 16 ещё не работают, но стабильный релиз уже близко — его ждут во втором квартале 2025 года.

Напомним, ранее мы сообщали, что Google выкатила опции Theft Detection Lock, Offline Device Lock и Remote Lock для смартфонов Pixel и Xiaomi.