Qualcomm назвала дату презентации процессора Snapdragon 8s Gen 4

Qualcomm официально анонсировала мероприятие, которое пройдет уже завтра — 2 апреля.

© Ferra.ru

Компания не раскрыла, что именно покажет, но источники уверены: представят новый чип Snapdragon 8s Gen 4, также известный как Snapdragon 8s Elite.

Чип построен на 4-нм техпроцессе TSMC и использует только производительные ядра. Конфигурация CPU — одно Cortex-X4 на 3,21 ГГц, три A720 на 3,01 ГГц, два A720 на 2,8 ГГц и два A720 на 2,02 ГГц.

За графику отвечает видеоускоритель Adreno 825 — чуть урезанная версия от старшего Snapdragon 8 Gen 4. Также у чипа будет 6 МБ системного кэша и 8 МБ L3. В тесте AnTuTu он набирает более 2 млн баллов — это средний результат между Snapdragon 8 Gen 2 и Gen 3.

Первые смартфоны с новым чипом выйдут уже в апреле. Среди них — Redmi Turbo 4 Pro, iQOO Z10 Turbo Pro, Xiaomi Civi 5 Pro и Oppo K13 Pro. Глобально Snapdragon 8s Gen 4 может дебютировать в модели Poco F7.