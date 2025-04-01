В России открылся предзаказ на новый флагманский смартфон HONOR Magic 7

Новинка представляет собой стандартную модель флагманской серии HONOR Magic 7. Смартфон доступен в трех цветовых решениях: лунный серый, ледяной белый и графитовый черный.

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HONOR Magic 7 оснащен тройной основной камерой AI HONOR Falcon с 50-мегапиксельными сенсорами. Особый акцент сделан на телефотокамеру, которая предлагает оптический зум 3x и AI-суперзум 15-50x и способна работать в условиях низкой освещенности. Среди режимов съемки - скоростная серийная съемка HD Super, AI-улучшение портретов, стильные портретные снимки Harcourt, а также специальный режим "Сцена" для концертных и фестивальных фотографий.

Экран устройства - плоский LTPO AMOLED с защитным стеклом NanoCrystal Shield. Диагональ дисплея составляет 6,78 дюйма, частота обновления варьируется от 1 до 120 Гц, а пиковая яркость достигает 5000 нит. Также предусмотрены технологии для защиты зрения пользователя.

Смартфон получил систему 2D-распознавания лиц и ультразвуковой 3D-сканер отпечатков пальцев. В основе устройства - флагманский процессор Snapdragon 8 Elite, дополненный 12 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти.

Оперативную память можно расширить еще на 12 ГБ. Также реализована поддержка графического движка Vulkan.

За автономность отвечает кремний-углеродный аккумулятор емкостью 5650 мАч с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью до 100 Вт и беспроводной зарядки до 80 Вт.

HONOR Magic 7 оснащен рядом интеллектуальных функций. Среди них - AI-инструменты в заметках, встроенный переводчик, AI-ластик для удаления лишних объектов с фото, детектор дипфейков, AI-силуэт для вырезки объектов, AI-апскейл для улучшения старых снимков и AI-расширение, исправляющее неудачное кадрирование.

Смартфон доступен для предзаказа по цене 109 990 рублей.