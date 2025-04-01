Samsung откажется от бренда Exynos

По слухам, Samsung готовится к ребрендингу своих мобильных процессоров.

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Вместо Exynos 2600, который должен был выйти в 2025 году и стать первым 2-нм чипом компании, появится новое название. Предположительно, чип дебютирует в серии Galaxy S26.

Источник информации — инсайдер @Vhsss_God. Он утверждает, что Samsung планирует переименовать серию Exynos одновременно с переходом на 2-нм техпроцесс с архитектурой GAA.

Пока речь идет о прототипах, которые должны пойти в массовое производство в мае. На данный момент уровень выхода годных чипов на этом техпроцессе составляет около 30%.

Слух о ребрендинге выглядит убедительно, учитывая многолетние проблемы Samsung с производительностью и стабильностью собственных чипов. Именно поэтому в последние годы компания часто полагалась на Qualcomm и TSMC для выпуска флагманских моделей.

А если Samsung еще и удастся стабилизировать 2-нм производство, ребрендинг может стать частью масштабной попытки вернуть доверие к собственным чипам и сократить зависимость от Snapdragon.