Vivo представила недорогой смартфон с батареей на 7300 мАч

Vivo выпустила новый смартфон Y300 Pro+ — одну из самых автономных моделей на рынке.

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Устройство получило аккумулятор емкостью 7300 мАч с поддержкой быстрой зарядки 90 Вт. Это почти рекорд для массовых смартфонов.

Аппарат оснащен 6,77-дюймовым AMOLED-дисплеем с частотой 120 Гц, HDR10+ и пиковой яркостью до 5000 нит. Внутри — чип Snapdragon 7s Gen 3, до 12 ГБ оперативной памяти и до 512 ГБ внутреннего накопителя.

Основная камера — 50-мегапиксельный сенсор Sony IMX882, фронтальная на 32 Мп. Есть NFC, Wi-Fi 6, стереодинамики, LED-кольцо Aura и Android 15 с оболочкой OriginOS 15.

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