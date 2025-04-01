Realme начала тестировать смартфоны с аккумулятором на 8000 мАч

Realme начала тестировать смартфон с аккумулятором емкостью 8000 мАч — вероятно, это будет флагман GT8 Pro.

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По данным инсайдеров, к гонке за рекордной автономностью подключились и другие китайские бренды. HONOR, например, готовит среднебюджетную модель с такой же батареей.

Быстрый рост емкости стал возможен благодаря технологиям на основе кремний-углеродных анодов. Кремний хранит в 10 раз больше ионов лития, чем графит, что делает аккумуляторы компактнее и эффективнее.

Помимо батареи, новинка HONOR получит громкие стереодинамики и чип Snapdragon 7-й серии. Даты релиза пока нет, но очевидно — 8000 мАч становится новой нормой даже для недорогих смартфонов.

Среди крупных производителей технологию может первой внедрить Samsung в серии Galaxy S26. Apple пока сохраняет осторожность.