Tecno привезла в Россию две новые модели TWS-наушников

Компания Tecno начала продажи двух новых моделей наушников: открытые FreeHear 1 и TWS-наушники Sonic 2 с активным шумоподавлением.

© Tecno

Обе модели уже доступны в DNS и салонах МегаФона. FreeHear 1 получили C-образное крепление с эффектом памяти формы, 11-мм драйверы, защиту IPX4 и до 28 часов автономной работы с кейсом. Вес одного наушника — всего 4,6 г. Цена — 4999 рублей.

Sonic 2 оснащены гибридной ANC-системой с подавлением шума до 35 дБ, шестью микрофонами и 10-мм динамиками с титановым покрытием. Автономность — до 45 часов, из них 6 часов без кейса. Цена — 4499 рублей.

© Tecno

Обе модели поддерживают Bluetooth 5.4, управление касаниями, работу с двумя устройствами и режим с низкой задержкой для игр.

Настройка звучания и оформления доступна через фирменное приложение Welife.