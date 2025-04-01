Россиян предупредили о крадущем аккаунты вирусе на новых смартфонах

Специалисты «Лаборатории Касперского» нашли вирус в смартфонах на платформе Android, который дает злоумышленникам почти неограниченные возможности по использованию телефона. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные компании.

По данным специалистов, в телефонах установлена новая версия троянской программы Triada. Она распространяется в прошивках таких телефонов и попадает в каждую операцию на устройстве.

Отмечается, что вирус способен красть криптовалюту, аккаунты пользователей в мессенджерах и социальных сетях, в частности в Telegram и TikTok, а также отправлять от их лица сообщения и подменять номера во время звонков. Помимо этого, злоумышленники могут полностью отслеживать активность владельца смартфона в браузерах и блокировать сетевые соединения.

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По словам эксперта по кибербезопасности в «Лаборатории Касперского» Дмитрия Калинина, купить зараженный гаджет можно в неавторизованных онлайн-магазинах, где телефоны продают по низкой стоимости.

На данный момент от вируса в телефоне пострадали более 2,6 млн человек в разных странах, большинство из них — в России.