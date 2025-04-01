Nokia и Amazon урегулировали патентный спор, связанный с технологиями потокового вещания. Конфликт длился несколько лет и охватил суды в США, Германии, Великобритании, Индии и других странах.

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Соглашение включает использование видеотехнологий Nokia в потоковых сервисах и устройствах Amazon. Финская компания заявила, что все судебные разбирательства по этому вопросу прекращены, однако детали сделки не раскрываются.

Nokia обвиняла Amazon в незаконном использовании ее запатентованных технологий. В ходе разбирательства Nokia добилась запрета продаж некоторых устройств Amazon в Германии и выиграла дело в Комиссии по международной торговле США.

Amazon, в свою очередь, заявляла, что Nokia неправомерно использует свои патенты, пытаясь блокировать продукцию конкурентов, а не предлагать лицензии на справедливых условиях.