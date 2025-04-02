Разработана инновационная система 3D-печати продуктов питания

В Китае ученые разработали инновационную систему 3D-печати продуктов питания. Она объединяет нейросеть и технологию инфракрасного приготовления. О разработке сотрудников Гонконгского университета науки и технологий говорится в статье, опубликованной в издании Advanced Materials.

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Система позволяет решить такие проблемы традиционной 3D-печати еды, как необходимость дополнительной обработки, риск микробного загрязнения, а также ограниченная сложность форм.

Ученые с помощью графеновых нагревателей и точного контроля температуры научились создавать сложные крахмальные изделия, которые одновременно готовятся в процессе печати, сохраняя качество и форму. Особенностью разработки стала интеграция искуственного интеллекта. Он помогает при создании сложных пищевых узоров.

Новая технология будет особенно полезной для персонализированного питания, например, позволит создавать блюда для пациентов, страдающих дисфагией (нарушение глотания). Кроме того, она найдет применение в домах престарелых, больничных кухнях и ресторанах, предлагая новые возможности для творчества в кулинарии.

Ранее в Санкт-Петербурге на одном из участков отопительной системы провели эксперимент. Запчасть, которая вышла из строя, напечатали на 3D-принтере.