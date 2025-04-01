В российском городе обнаружили загадочный подземный ход

В историческом центре Торжка археологи совершили неожиданную находку — под землёй был обнаружен загадочный тоннель с сохранившимися стенами из белого камня и песчаным основанием.

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Как сообщила руководитель раскопок Наталья Сарафанова, специалисты предполагают, что это может быть древняя система отвода дождевой воды.

В ходе исследований на площади 9 Января учёные также обнаружили фрагмент старинной деревянной мостовой и несколько древних захоронений. Особенно интересным оказалось одно из них — с хорошо сохранившимся гробом. Археологи пока не могут определить, являлись ли эти погребения частью официального кладбища или представляли собой стихийные захоронения.

За время раскопок исследователи собрали богатую коллекцию артефактов. Среди них — монеты и декоративные арочные подвески XIII века, а также две уникальные печати: одна принадлежала князю новоторжскому Давиду, архиепископу новгородскому (1308-1325), вторая — неизвестный экземпляр XIV века.

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