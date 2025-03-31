Команда SpaceX вырастит грибы в космосе над полюсами Земли

SpaceX готовится к запуску миссии Fram2, которая станет первым полётом людей над полюсами Земли. Четыре астронавта отправятся в это путешествие не раньше 31 марта на корабле Crew Dragon Resilience с космодрома Кеннеди во Флориде. Они проведут в космосе 4 дня и пролетят на высоте 425−450 километров, чтобы увидеть Северный и Южный полюса — места, которые раньше никто из людей не видел из космоса так близко. Но это не всё.

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Впервые в истории астронавты попробуют вырастить грибы в невесомости. Эксперимент называется «Mission MushVroom» и его ведёт австралийская компания FOODiQ Global. Они взяли те грибы, что быстро растут, не требуют много воды и полны витаминов — идеальная еда для долгих полётов, например, на Марс. Эрик Филиппс, один из астронавтов, будет следить за ростом грибов и записывать, как они себя ведут в космосе.

Кроме грибов, команда сделает первые рентгеновские снимки человека в космосе и проверит, как невесомость влияет на мышцы и кости. Миссию назвали в честь корабля «Фрам», который исследовал полюса больше ста лет назад.